Владелец старого Volvo утверждает, что после жесткой аварии с Hyundai его автомобиль остался невредимым

Вряд ли существует что-то столь же неразрушимое, как старые Volvo. Такие машины то ли благодаря кирпичной форме, то ли из-за неубиваемости нередко сравнивают с телефонами Nokia 3310. Недавно к репутации этого шведского автопроизводителя добавился еще один невероятный случай, который произошел в Австралии.

В Сети завирусились фотографии некоего владельца старого Volvo 244 (1982 года выпуска), который искал отдельные детали на свою машину после жесткого ДТП с Hyundai i20. Пользователи сразу обратили внимание на то, что внешне шведский седан в аварии почти не пострадал, чего не скажешь о том же корейском хэтчбеке, передняя часть которого была практически уничтожена после столкновения с кормой 244-го.

Это связано с тем, как проектировались такие машины в 70-х и 80-х. Серия 240 была пионером в развитии технологий безопасности и получила специальные «амортизаторы», которые подпирали передние и задние бамперы.

Благодаря этому решению, а также нескольким другим, в 1976 году Volvo 244 был назван американской организацией NHTSA образцом среди автомобилей для защиты пассажиров в классе машин аналогичного размера.

Впрочем, с тех пор технологии безопасности заметно изменились, так что Hyundai i20, смятый после такого сильного ДТП, вопреки мнению многих не является признаком того, что это некачественный автомобиль.

Все дело в том, что современные машины оснащены специальными зонами деформации, которые помогают смягчать удар и равномерно распределять его на все области кузова. Но у такого решения есть один минус – почти любое ДТП делает повреждения машины гораздо более заметными, чем в случае со старыми автомобилями.