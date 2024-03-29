Немцы создали обвес для кроссовера Volvo EX30

Компания Volvo позиционирует кроссовер EX30 как модель начального уровня, но даже несмотря на это машина получилась внешне довольно спортивной, чем привлекла внимание тюнеров. Одной из таких фирм оказалась немецкая Heico Sportiv, которая создала для этого шведского «паркетника» кастомный обвес, а также доработала его подвеску и добавила в оснащение нового оборудования.

Volvo известна тем, что использует минималистичный стиль в своих моделях, который сочетается с футуристичными колесами. Heico Sportiv предложила для EX30 сразу два варианта колесных дисков: оба 21-дюймовые, но отличаются друг от друга количеством спиц (можно выбрать как 5, так и 10).

Для них доступно несколько цветовых вариантов, включая черный с алмазной огранкой, матовый титан и обычный глянцевый черный.

«Обувь» большого размера немцы решили скомбинировать с новым комплектом синих спортивных пружин, которые занижают клиренс EX30 на 30 мм.

Дополнить общую картину был призван индивидуальный обвес, который включил в себя расширители бамперов, выполненные в цвет кузова, более глубокие боковые юбки и задний диффузор, а также новая отделка воздухозаборника бампера и эмблема Heico Sportiv на пятой двери.

Двигатель EX30 остался без изменений. В максимальной версии с двумя электромоторами он способен выдавать до 428 лошадиных сил мощности и 543 Нм крутящего момента, разгоняясь с места до 100 км/ч за 3,6-секунды.

Стоимость обвеса для бюджетного шведского электрокроссовера составляет 3 тысячи 330 евро или 328 тысяч рублей, но каждую из его деталей можно купить по отдельности.