На продажу выставили Volvo 240 DL 1993 года с мотором Toyota 2JZ на 500 «сил»

Десятилетиями шведский автопроизводитель Volvo имел скучный имидж, но затем слегка улучшил свои позиции в этом плане с появлением модели R или Polestar. Одним из самых знаковых примеров прагматизма бренда был Volvo 240 Wagon 1993 года выпуска, который накануне выставили на продажу на сайте «BringATrailer». Но речь идет не об обычном скучном универсале «Вольво», а о его кастомной версии, которая тянет на звание «волка в овечьей шкуре».

Продавец заявляет, что оснастил свою машину легендарным 3-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем Toyota 2JZ-GTE с турбонаддувом. В паре с ним трудится пятиступенчатая механическая трансмиссия и дифференциал повышенного трения.

Автомобиль выглядит далеко не как стандартный универсал 240. Он отличается от оригинального «сарая» заниженным клиренсом, а также собственными колесными дисками.

Агрессивная посадка обеспечивается койловерами и модернизированными опорами стоек, а также моментными стержнями, продольными рычагами и торцевыми тягами стабилизаторов поперечной устойчивости.

Двигатель универсала наддувается турбокомпрессором BorgWarner S366 с промежуточным охлаждением и вентилируемыми перепускными заслонками. Кроме того, у него есть гоночный ЭБУ, двухдисковый комплект сцепления, 3,5-дюймовая выхлопная система с электронным управлением клапанным глушителем и тормоза от Porsche Cayenne, а также антипробуксовочная система и кондиционер.

Внутри Volvo с сердцем спортивной «Тойоты» может похвастать наличием цифровой комбинации приборов, головным устройством фирмы Kenwood, креслами-ковшами Recaro спереди.

Аукцион продлится еще 5 дней. На момент написания этой заметки последней ценой машины является сумма в 22 тысячи долларов или 2 миллиона рублей по действующему курсу.