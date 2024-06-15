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В Россию привезли лучший минивэн в мире 

Он оценен у нас почти в 9 миллионов рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Honda покинула наш рынок еще в первых числах января 2022 года, но полностью отказаться от продукции этой марки в России так и не смогли. Уже 2,5 года «Хонды» привозят к нам по параллельному импорту, а список представленных моделей расширяется не по дням, а по часам. 

Накануне в него вошел автомобиль, который в 2024 году считается лучшим представителем своего класса. 

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По данным Daily-Motor.Ru, в РФ прибыла небольшая партия новых минивэнов Honda Odyssey. Машины, сошедшие с конвейера в 2024 году, оснащены 3,5-литровыми бензиновыми моторами V6 мощностью 280 лошадиных сил. Ассистирует им 10-скоростной «автомат» и передний привод. 

В арсенал 8-местных японских вэнов входит расширенный комплект подушек безопасности (фронтальные и боковые аирбеги, а также шторки), продвинутая климатическая система, ориентированная на три зоны, информационно-развлекательная система с семидюймовым сенсорным экраном, система бесключевого доступа в салон и многое другое. 

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Honda Odyssey выделяется на фоне остальных представителей своего сегмента высокими оценками со стороны авторитетных аналитических изданий. Так, к примеру, международный портал «J.D.Power» называет эту модель лучшим минивэном в мире в 2024 году, ставя ему оценку в 80 баллов из 100, благодаря чему он опережает такие бестселлеры как Kia Carnival и Toyota Sienna соответственно.

Жаль, но стоят такие машины в России совсем недешево. За «Одиссеи»  2024 года выпуска «серые» дилеры сейчас просят минимум 8 миллионов 670 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Honda

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