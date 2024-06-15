Появилось первое фото нового дешевого кроссовера Nissan, который хотели привезти в Россию

Nissan начал продажи субкомпактного кроссовера Magnite в 2020-м году. Самый маленький SUV в линейке японского автопроизводителя был адресован азиатским странам, однако впоследствии его дизайн запатентовали в России, что породило череду слухов о появлении бюджетника в том числе на нашем рынке.

В РФ «Магнит» так и не появился, и, очевидно, уже не появится, зато в Азии ждут его планового рестайлинга. Накануне обновленный автомобиль впервые засветился без камуфляжа.

Фотографию нового Nissan Magnite опубликовал индийский офис портала «Autocar». Автомобиль удалось заснять случайным образом во время прохождения краш-тестов.

Судя по единственному фото, машину ждет небольшой пересмотр дизайна передней части кузова, где появится обновленная решетка радиатора, переделанный передний бампер и фары нового образца со свежей светодиодной подписью.

В объектив папарацци новый Magnite попал только с одного ракурса, тогда как корма машины оказалась за кадром. По мнению журналистов, в этой части кузова изменения, которые достанутся субкомпакту, сведутся лишь к появлению у него обновленного заднего бампера.

Небольшие перемены ждут и салон кроссовера. Машина почти наверняка обзаведется новой отделкой, а также расширенным количеством функций.

В арсенал модели должна войти мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой беспроводного интерфейса Apple CarPlay и Android Auto, вентиляционные отверстия кондиционера для задних пассажиров, кнопка запуска двигателя, бесключевой доступ и телематика Nissan Connect.

Конфигурация актуального двигателя Nissan Magnite, скорее всего, будет сохранена. Сейчас субкомпактный «паркетник» предлагают с литровыми моторами (атмосферным и «наддувным»), выдающими 71 и 99 лошадиных сил соответственно. Ассистируют им 5-скоростная МКПП, АМТ и вариатор.

Премьеру новый Nissan Magnite должен справить в течение 2025 года.