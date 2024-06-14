Самый большой кроссовер Dacia показался в товарном обличии

В гамме румынского автопроизводителя Dacia самым крупным представителем популярного сегмента SUV сейчас является модель Duster, но вскоре все изменится, ведь инженеры входящей в состав Renault компании готовят новый кроссовер.

Машину назовут Bigster и будут продавать как в Европе, так и за ее пределами. Чего ждать от дизайна такого «паркетника» в серийном варианте (концепт дебютировал еще в 2021 году) накануне показали журналисты портала «Motor1», опубликовавшие его первые рендеры.

В основу изображений легли многочисленные шпионские фотографии «Бигстера», который то и дело попадался в объективы автомобильных папарацци во время тестов. Цифровая визуализация, на которой машина впервые увидела свет без камуфляжа, демонстрирует кроссовер с оквадраченным кузовом, который местами напоминает третье поколение Duster.

Передняя оптика новинки представляет собой дальнейшую эволюцию Y-образных фар «Дастера», которая повторяется и в рисунке задних фонарей. По периметру кузова установлен пластиковый обвес, а ручки задних дверей расположены вертикально и интегрированы в стойки.

Bigster должен оказаться длиннее нового Duster примерно на 260 мм, что позволит уместить в нем третий ряд сидений. В основу кроссовера ляжет та же платформа CMF-B, а объем багажника составит не менее 500 литров (при сложенных спинках кресел «галерки»).

Линейка двигателей новинки Dacia должна включить целый список современных ДВС от литрового бензинового турбомотора до 1,2-литрового мягкого гибрида и полноценного гибрида на базе 1,6-литрового ДВС. Связку всем составит автоматическая коробка передач, а также передний или полный привод в зависимости от выбранной комплектации.

Сколько будет стоить старший брат Duster пока неизвестно, но западные журналисты призывают готовиться к цене от 20 до 30 тысяч евро (1,9 – 2,9 миллиона рублей). Коммерческий запуск модели назначен на первую половину 2025 года.