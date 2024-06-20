Мощная версия Mitsubishi Outlander близка к официальному дебюту

Спортивные автомобили считались исчезающим видом, но начиная с 2024 года японский автопром собирается возродить этот умирающий сегмент. В 2024 и 2025 годах один за другим запланировано появление спортивных кроссоверов, ближайшей премьерой среди которых является «заряженный» Mitsubishi Outlander.

Портал «Best Car» пишет, что разработкой такой версии популярного семейного SUV занимается подразделение японской марки, известное как Ralliart.

В основу проекта собирается лечь гибридная модификация Outlander (на фото выше), оснащенная 2,4-литровым бензиновым атмосферником, сопряженным с двумя электрическими двигателями. Максимальная отдача такой связки в обычном «Аутлендере» составляет 248 л.с., но в версии от Ralliart мощность кроссовера увеличится до 290 «сил».

Помимо двигателя штатное ателье Mitsubishi доработает кузов машины, который станет более аэродинамичным и избавится от тяжелых деталей, а также перестроит подвеску «паркетника», сделав ее жестче и тем самым адаптировав под улучшенную управляемость на треке.

Рендер нового Mitsubishi Outlander Ralliart

Недавно автомобиль показали на первых неофициальных рендерах. И судя по ним кроссоверу достанутся увеличенные в размерах бамперы, расширенные крылья, крупный диффузор и специальный окрас кузова.

Помимо всего этого Outlander Ralliart будет выделяться на фоне своей простой версии 22-дюймовыми колесными дисками и продвинутыми тормозными механизмами (с увеличенными тормозными дисками и 6-поршневыми суппортами).

Премьера «заряженного» Mitsubishi Outlander состоится до конца 2024 года.