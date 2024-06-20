Новый кросс-купе BMW показали на реалистичных рендерах

Одной из недавних премьер баварского автопроизводителя стал кроссовер X3 четвертого поколения. Автомобиль заметно преобразился по сравнению с предшественником, получив более современный дизайн и улучшенное оснащение.

Следом за ним должен был появиться и новый X4, основным отличием которого стал бы купеобразный кузов. Но, вероятно, это не произойдет. По слухам, BMW не собирается выпускать новое поколение X4. Вместо этого для машины готовят электрического преемника в лице iX4.

На днях дизайн-студия «Sugar Design» решила пофантазировать на этот счет, подготовив реалистичные рендеры нового X4 на случай, если в Баварии все же решат оставить эту модель на конвейере и обновить ее на манер «Икс третьего».

На смоделированных изображениях X4 новой генерации предстал с дизайном, который вполне логичным образом перекликается с только дебютировавшим X3. Машина получила такой же как у родственного кроссовера «передок» с необычной решеткой радиатора, бумерангообразные светодиодные ДХО и скрытые в кузове дверные ручки.

При этом корма у «Икс 4» по традиции оказалась немного другой, получив более наклонную линию крыши, соответствующую образу современных купеобразных кроссоверов.

Технически машине предстояло бы повторять свежий X3, который получил под капот 2-литровую бензиновую «наддувную» четверку на 190 лошадиных сил, дизельную силовую установку аналогичного объема на 197 «сил», и «топовый» 3-литровый турбомотор на 381 л.с., дополненные довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. Связку всем составил бы 8-диапазонный «автомат».