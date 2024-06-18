Новое поколение Sandero Stepway превратится в полноценный кроссовер

Румынский суббренд Renault, известный как Dacia, собирается в ближайшие годы заметно расширить свой модельный ряд. В списке новинок значится в том числе новое поколение модели Sandero, которая должна остаться легковушкой в простой версии, но в варианте Stepway превратиться в полноценный компактный кроссовер.
Подробностями об этом проекте поделилось издание «Automobile-Magazine», сопроводив собственную информацию первым рендерным изображением нового Sandero Stepway.
Журналисты из Франции уверены, что в свежей генерации «Сандеро Степвей» получит кроссоверный кузов, который по дизайну будет перекликаться с третьим поколением Duster.
Спереди машине достанется Y-образная светодиодная оптика, соединенная между собой хромированными штрихами и новым логотипом Dacia. По периметру кузова расположится обвес из неокрашенного пластика, а задние дверные ручки окажутся интегрированы в стойки.
Инсайдеры сообщают, что длина машины составит 4 метра 15 сантиметров. Благодаря этому Sandero Stepway удастся расположиться между обычной моделью (4,08-метра) и третьим поколением Duster (4,34-метра).
В качестве платформы будет задействована архитектура CMF-B, на которой созданы актуальный Clio и Renault 5 E-Tech, но агрегатная линейка модели пока находится в тайне.
Презентовать новинку Dacia собираются в ближайшие несколько лет.