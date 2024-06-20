В Россию прибыл самый популярный пикап в мире

Ford уже давно не поставляет свои машины в Россию официально. Вместо него это делают параллельные импортеры, закупающие ее машины заграницей, а затем продающие их с наценкой через «серых» дилеров. На днях и без того широкий список моделей американской марки в РФ пополнился пикапом, но не простым, а самым популярным в мире.

По информации Daily-Motor.Ru, автосалоны начали торговать на российском рынке новыми пикапами Ford F-150. Машины 2024 года выпуска прибывают к нам из США и Европы. Выбор версий велик и включает в себя в том числе спортивные модификации Raptor и Raptor R.

Машины приводятся в движение за счет 5-литрового бензинового мотора мощностью 400 лошадиных сил, 5,2-литрового на 700 «скакунов», 2,7-литрового агрегата на 325 л.с., а также 3,5-литрового V6 на 450 «сил». Пару всем составляет АКПП и система полного привода.

Автомобили предлагаются московскими, пермскими, омскими, краснодарскими и петербургскими дилерами. Цены на них находятся в вилке от 8 миллионов 500 тысяч до 26 миллионов 750 тысяч рублей за самые дорогие варианты Raptor R.

Ранее стало известно, что Ford F-Series стал самым популярным пикапом в мире в 2024 году. Согласно подсчетам издания «Focus2Move» объем продаж этой модели до апреля этого года на планете составил 259 тысяч 191 экземпляр, а сам автомобиль занял 13-процентную долю на рынке таких машин.

Более того, знаменитая модель «Форд» остается непобедимой на этом поприще на протяжении более 40 лет. Впрочем, в этом году к ней максимально близко подобрался Chevrolet Silverado с результатом в 249 тысяч 174 проданных машины.