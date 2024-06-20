Suzuki Jimny, застрявший в канаве 47 лет назад, вызволили из ущелья

Истории о том, как машинам дают вторую жизнь, нередко бывают захватывающими. Но еще интереснее спасение автомобилей, которые имеют определенную историческую ценность. Недавно одна из них произошла с внедорожником Suzuki Jimny, который застрял в канаве в Сьерра-Неваде 47 лет назад, но спустя почти 5 десятилетий был вызволен из западни.

Владелец внедорожника работал на горнодобывающем предприятии в этом районе. Именно он рассказал о том, что в 1977 году ему пришлось оставить свою машину в ущелье из-за оползня.

Вернуть автомобиль его законному обладателю взялся блогер с канала «Off Road Recovery», проскандировавший местность пешком и обнаруживший, что добраться до внедорожника будет непросто. Тем не менее ему и его команде все же удалось доехать до Jimny.

Несмотря на повреждения кузова и грязь, а также заклинивший двигатель автомобилю удалось не заржаветь, что давало надежду на его восстановление.

Машину зацепили за желтый эвакуатор XJ Jeep Cherokee по прозвищу «Банан» и по сложной и узкой тропе, изобилующей всевозможными препятствиями (включая глубокую реку), отбуксировали автомобиль поближе к цивилизации.

Спасательная операция была осложнена плохим состоянием Jimny. Тормоза внедорожника и рулевое управление практически не работали. Впрочем, машину все же удалось доставить владельцу, который собирается вернуть ее к жизни спустя 47 лет с момента, когда видел автомобиль в последний раз.