Китайский кроссовер перепутал рекламный щит с настоящим автомобилем

Считается, что современные системы безопасности призваны помогать автовладельцам избегать ДТП, но порой их неправильная работа становится причиной аварий.

Один из таких случаев недавно произошел в Китае с местным кроссовером Li Auto L9. Двигаясь по скоростной автомагистрали машина перепутала изображение автомобиля на рекламном щите с реальным авто и резко ударила по тормозам, спровоцировав опасную аварию.

По всей вероятности системы помощи водителю, включающие в себя в случае с L9 радар, ультразвуковые датчики, камеры и усовершенствованный лидар на лобовом стекле посчитали, что наперерез машине двигается автомобиль, поэтому задействовали протокол аварийного торможения. Система сработала на скорости в 77 километров в час и погасила ее до нуля.

Из-за эффекта неожиданности водитель потерял управление и едва избежал столкновения с аварийным барьером, однако сзади в него влетел другой участник движения, так же не предполагавший резкую остановку впереди идущего автомобиля.

Подобные случаи «фантомного торможения» уже давно не редкость. Периодически они происходят с автомобилями, оснащенными полуавтономными системами помощи водителю, но машина путает рекламный щит с живым авто впервые.

Как сообщает издание «The Autopian», владелец пострадавшего кроссовера Li Auto L9 требует от компании выплату компенсации в размере 20 тысяч юаней (240 тысяч рублей), тогда как автопроизводитель настаивает на сумме всего в 4 тысячи юаней (48 тысяч рублей).