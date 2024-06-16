Показан недорогой фургон Dacia Vaner, который всем будет нужен

В прошлом году в Сети появилось некачественное фото, сделанное в стенах завода Dacia в Румынии, где на одном из инженерных столов находился макет некоего фургона. Внешне машина напоминала новое поколение Duster, но обладала совершенно иным форм-фактором, который ориентирован на коммерческие перевозки.

Независимый дизайнер Андрей Дула воспринял этот проект слишком серьезно и уверен, что вскоре Dacia выпустит бюджетный фургон, который станет бестселлером. Машину назовут Vaner и придадут ему кроссоверных атрибутов.

Судя по первым рендерным изображениям, гипотетически возможному фургону Dacia Vaner может достаться передняя часть кузова с Y-образными дневными ходовыми огнями и узкой решеткой радиатора с подсветкой, на которой нанесен новый логотип марки.

Мощный передний бампер и защита картера придадут машине внедорожного вида, а дополнит его обвес из неокрашенного пластика, являющийся прерогативой кроссоверов.

Как и полагается автомобилю этого класса, фургону достанутся две большие двери, открывающиеся вбок, а внутри машины можно будет ждать появления цифровой комбинации приборов и прямоугольного «парящего» дисплея мультимедийной системы.

Какой двигатель мог бы оказаться под капотом Dacia Vaner пока остается только догадываться, но западные журналисты в качестве примеров выделяют моторы Renault Trafic: в частности агрегаты Blue dCi 110, 150 и 170.

Что касается цены для такого автомобиля, то эксперты называют цифру в 25 тысяч евро (эквивалентно сумме в 2,4 миллиона рублей). Вот только появится ли он в итоге на конвейере большой вопрос.