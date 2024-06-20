Названы автомобили с самыми крепкими подвесками: корейцев включили в лидеры

Эксперты сети сервисных центров «Кореана» (бренд принадлежит УК «К-Групп») проанализировали данные по ТО и ремонтным работам, проведенным за последний год, и выделили модели автомобилей эконом- и среднего ценового сегмента с самой надежной подвеской.

Безусловными хедлайнерами надежности подвески по мнению экспертов остаются Hyundai Solaris и Kia Rio. Данные автомобили имеют одинаковую базу ходовой части и уже в течение многих лет демонстрируют свое качество.

Kia Optima

Лидерами они стали благодаря простоте устройства подвески, не зря эти модели используются во всех таксопарках страны. Подвеска зачастую показывает феноменальные цифры: 150-200 тыс. км пробега без ремонта и замены расходников. Аналогичные показатели демонстрирует и ходовая Kia Optima.

Renault Logan

Одним из самых бюджетных и «неубиваемых» автомобилей с точки зрения ходовой части является Renault Logan. В среднем подвеска автомобиля может обойтись без ремонта до 120-150 тыс. км, опять же благодаря своей простоте и увеличенному клиренсу. Встречаются уникальные случаи, когда автомобиль имеет пробег 200 тыс. км, при этом подвеска не ремонтировалась ни разу. При этом относительно слабым элементом подвески Renault Logan остаются шаровые опоры.

Renault Duster

Стоит отметить, что аналогичная конструкция ходовой части используется для модели более высокого ценового сегмента Renault Duster и показывает себя отлично.

Skoda Rapid и VW Polo

Износостойкой подвеской отличаются автомобили Volkswagen Polo и Skoda Rapid, достаточно распространенные в России. Они имеют простую независимую подвеску с балкой сзади, идентичную той, которая используется в уже упомянутых Hyundai Solaris и Kia Rio.

Lada Largus

Среди российских представителей эксперты партнерской сети «Кореана» выделили автомобиль Lada Largus. Это бюджетная модель с простой и надежной ходовой, в основе которой лежит конструктив от Renault Logan.