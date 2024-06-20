Второе поколение Lexus LFA обзавелось свежими подробностями

О планах подготовить второе поколение модели LFA представители Lexus заговорили еще 10 лет назад, но максимально близко к реализации этой затеи японские инженеры подошли только сейчас. Чего ждать от нового спортивного автомобиля рассказали инсайдеры из журнала «Best Car», сопроводив эти сведения рендерными изображениями.

Заявлено, что новому LFA предстоит увидеть свет уже в следующем году. Автомобиль хотят оснастить новейшей гибридной трансмиссией Lexus V8, в состав которой войдет 4-литровый ДВС с двойным турбонаддувом и электромотор, обеспечивающие купе мощность около 900 лошадиных сил.

Внешне новинку собираются связать с концептуальным гоночным автомобилем Toyota GR GT3. Именно он лег в основу рендеров, подготовленных независимыми дизайнерами из Японии.

Кроме того, утверждается, что вторая генерация LFA получит переднемоторную компоновку и задний привод. Кузов машины изготовят из углеродного волокна, тогда как шасси выполнят из алюминия.

Длина новинки составит 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,3-метра.

В качестве конкурентов для этой модели в Lexus видят такие спортивные автомобили как AMG GT и Porsche 911.

Что касается цены, то здесь японские журналисты указывают цифру около 20 миллионов иен. Она эквивалентна сумме в 10,7 миллиона рублей по нынешнему валютному курсу.