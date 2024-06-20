23-летний Honda Prelude продали за 5 миллионов рублей

Цены на спортивные японские автомобили из 90-х и начала 2000-х за последние годы резко выросли. Чаще всего такие вещи происходят с «заряженными» моделями вроде Type R, но иногда в стоимости растут и вполне обычные купе, к примеру Honda Prelude. Накануне один из экземпляров этой модели был продан на аукционе за невероятную для 23-летнего автомобиля сумму – 60 тысяч долларов или 5 миллионов рублей.

Автомобиль, ушедший «с молотка», был окрашен в черный цвет кузова и относился к типу SH. Его уникальной особенностью оказался мизерный пробег, составлявший всего 4 тысячи 900 миль или 7 тысяч 880 километров.

Автомобиль был оснащен оригинальным 2-литровым 4-цилиндровым мотором Honda H22A4 мощностью 200 лошадиных сил и 212 Нм, сочетающимся с пятискоростной МКПП и передним приводом.

Купе находилось в превосходном состоянии. Кузов Prelude выглядел так, будто автомобиль только сошел с конвейера, а салон хоть и устарел с точки зрения дизайна и оснащения, но доказывал, что на машине действительно почти не ездили.

Более того, на оригинальной наклейке на окне сохранилась рекомендованная розничная цена машины в 2001 году. Тогда за «Прелюд» просили 26 тысяч 450 долларов, но спустя 23 года цена автомобиля не только не упала, а наоборот выросла более чем в 2 раза.