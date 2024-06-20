Раскрыты 8 худших моторных масел для автомобилей

Когда дело доходит до обслуживания автомобиля важно правильно выбирать продукт ТО. Ошибки способны привести ко многим проблемам от снижения производительности машины до непоправимого ущерба ее технической части.

Портал «Motorbiscuit» назвал восемь моторных масел, от которых стоит держаться подальше и при любой возможности стараться искать альтернативы.

Низкокачественные минеральные масла

Несмотря на то, что они способны немного сэкономить семейный бюджет, чаще всего им не хватает необходимых присадок для защиты двигателя. Такие масла нередко приводят к повышенному износу деталей мотора и накоплению в нем шлама с течением времени.

Неизвестные синтетические смеси

Эти масла могут не обеспечивать такой же уровень защиты, как продукция проверенных производителей, а значит способны привести к снижению ресурса двигателя из-за повышенного износа.

Масла для машин с высоким пробегом (High Mileage)

Такие масла предназначены для автомобилей со старыми двигателями и могут быть для них вполне эффективными. Однако если выбрать продукцию малоизвестных брендов, то чаще всего речь идет о маслах низкого качества. В них могут отсутствовать необходимые присадки, предотвращающие утечки и снижающие износ.

Дешевые масла для дизельных двигателей

Дизельные двигатели требуют особого типа смазки, которая способна выдерживать повышенные нагрузки и высокие температуры. Дешевые универсальные дизельные масла часто не соответствуют этим требованиям, что приводит к сокращению срока службы двигателя.

Маловязкие экономичные масла

Использование такого типа масел может казаться заманчивой идеей, ведь они позволяют экономить топливо. Вот только они способны поставить под угрозу защиту двигателя. А все потому, что более жидкие масла редко обеспечивают достаточный уровень смазки деталей мотора при высоких нагрузках.

Переработанные моторные масла

Несмотря на то, что такие масла являются экологически чистыми, переработанные или восстановленные смазочные моторные жидкости могут быть нестабильными по качеству. Порой загрязняющие вещества остаются в их составах и представляют опасность для двигателя.

Иностранные масла без сертификации

Некоторые зарубежные моторные масла не способны обеспечить тот же уровень защиты мотора, как те, что сертифицированы в стране их продаж.

Масла, не классифицированные по стандартам API, ACEA, SAE или ILSAC

Такие масла не проходят необходимые испытания, чтобы гарантировать качество своей продукции, поэтому их использование со временем чревато поломкой двигателя. Узнать о том, сертифицировано по этим стандартам масло или нет можно взглянув на их упаковку.