Дилеры начали торговать рамным мини-SUV от Toyota, неизвестным россиянам

Линейка автомобилей Toyota от рынка к рынку сильно варьируется и включает в себя множество моделей, неизвестных российскому покупателю. С 2022 года параллельный импорт приоткрыл для них дверь в РФ, заметно расширив неофициальное портфолио компании у нас в стране. А теперь в него вошел небольшой, но вместительный кроссовый минивэн, адресованный азиатским странам.

Машина носит название Toyota Rush. Российским покупателям эта машина незнакома, однако с точки зрения техники она повторяет более известный у нас внедорожник Daihatsu Terios.

Rush – это так называемый кроссвэн длиной всего 4,4-метра, особенностью которого является рамная конструкция, задний привод и неразрезной ведущий мост.

Такие машины оснащаются безальтернативным полуторалитровым бензиновым атмосферным мотором, соединенным с хоть и устаревшим, но супернадежным классическим 4-диапазонным «автоматом».

В арсенал автомобиля входят: светодиодные фары, климатическая система, 4 подушки безопасности, задние датчики парковки, мультимедийная система с сенсорным экраном и подогревы передних кресел.

Салон машин обладает как двумя, так и тремя рядами сидений в зависимости от выбранной версии. В самой вместительной вариации внутри с относительно неплохим комфортом могут разместиться до семи человек.

А вот с ценами у Rush все не так хорошо, как с «техникой», вместительностью и оснащением. За параллельно импортированные машины в Россию 2024 года выпуска просят минимум 3 миллиона 509 тысяч рублей.