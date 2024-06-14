В Россию привезли самый крепкий большой премиальный внедорожник в мире

В России с 90-х сложился настоящий культ на большие рамные внедорожники. А если они еще и премиальные, а также надежные, то отбоя покупателей у них точно не будет. Накануне один из таких автомобилей прибыл в Россию по параллельному импорту. Его ключевая особенность по сравнению со всеми другими машинами из этого же сегмента – невероятная надежность.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, «серые» дилеры начали торговать на российском рынке свежей партией внедорожников Lexus LX 600. Автомобили, выпущенные в 2024 году, доставляются к нам обходными путями и предлагаются в различных вариантах комплектаций вплоть до версии высокого комфорта VIP.

В случае с каждым LX 600 под его капотом установлен 3,5-литровый бензиновый твин-турбированный мотор, мощность которого составляет 415 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии такие внедорожники используют 10-диапазонную автоматическую коробку передач. Привод – полный.

Согласно недавнему исследованию, проведенному популярным аналитическим порталом «iSeeCars», Lexus LX 600 является самым безотказным большим премиальным внедорожником в мире.

Оценка надежности этой модели в 2024 году составляет 10 баллов из 10 возможных, опережая на 0,6 балла Lexus LX570 и 0,7 балла Lincoln Navigator соответственно.

Что до порядка цен, то стоит LX 600 в России недешево. За простые комплектации машины у нас просят от 17 миллионов 800 тысяч рублей, тогда как варианты VIP оценены минимум в 26 миллионов 600 тысяч рублей.