«Убийца» Toyota Land Cruiser от Nissan: новый Patrol (Y63) перейдет на 6 цилиндров

Одной из самых перспективных новинок Nissan ближайших лет считается долгожданная многими новая генерация внедорожника Patrol. Автомобиль, основным конкурентом которого в компании видят свежий Toyota Land Cruiser, должен заметно измениться по сравнению с предшественником. Причем как внешне, так и технически.

Накануне в Сеть всплыли первые подробности о том, чего можно ждать от подкапотного пространства Patrol Y63. Информация пришла из Саудовской Аравии, где тестовые прототипы этого внедорожника уже много раз попадали в объективы фотошпионов.

Согласно спецификации, слитой в интернет на арабском языке, новому «Патролу» предстоит перейти на 6-цилиндровый мотор, но не один, а сразу на два. Напомним, сейчас такой внедорожник предлагается с 5,6-литровым атмосферным V8.

Если верить утекшим в Сеть сведениям, как и его конкурент в лице Toyota Land Cruiser новый Nissan Patrol лишится мотора V8, вместо которого для машины предложат двигатели V6. В частности: 3,5-литровый битурбированный агрегат от свежего QX80 и 3,8-литровый «атмосферник».

Характеристики обоих пока не называются, но младший ДВС, известный по Infiniti, выдает там 456 лошадиных сил и почти 700 Нм.

Ассистировать новым моторам будет автоматическая коробка передач и система полного привода.

Официальную презентацию нового Patrol Y63 Nissan собирается провести уже в следующем году.