В Россию привезли новый японский рамный внедорожник за 3,5 миллиона рублей

Премьера 5-дверной версии знаменитого рамного внедорожника Suzuki Jimny состоялась в начале 2023 года, а уже той же осенью машину отправили на экспорт в другие страны. И в конечном счете японский вездеход, сборка которого ведется в Индии, добрался до России.

Редакция Daily-Motor.Ru провела анализ предложений так называемых «серых» автосалонов, выяснив, что недавно в их распоряжение прибыла партия 5-дверных Suzuki Jimny 2024 года выпуска. Автомобили ввезены к нам окольными путями и представляют собой внедорожники с подходящей для российского дорожного движения левосторонней рулевой колонкой и блоком педалей.

Новый вариант «Джимни» отличается от 3-дверного исполнения этого внедорожника, хорошо известного нашим покупателям, увеличенными габаритами и двумя дополнительными дверьми сзади. Короткий автомобиль растянули на 340 мм, доведя его длину до почти 4 метров, а колесную базу – до 2,6-метров.

В салоне внедорожника, как и в случае с трехдверной машиной, установлено два ряда сидений по формуле 2+2, но объем багажного отделения при этом вырос с крошечных 85 до 208 литров.

Под капотом таких внедорожников работает проверенный временем 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» K15B, сопряженный со стартер-генератором. Максимальная отдача машин составляет 105 лошадиных сил и 134 Нм крутящего момента, а в качестве трансмиссий в них используется как «МКПП, так и классический «автомат».

Что касается порядка цен, то самый дешевый пятидверный Suzuki Jimny сегодня продается в Волгограде. За машину просят 3,5 миллиона рублей. Тогда как самый дорогой внедорожник, оснащенный автоматической коробкой передач, предлагают в Нижнем Новгороде (там за него хотят 4,4 миллиона рублей).