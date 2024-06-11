В Россию вернули вседорожник Nissan Pathfinder: теперь он наполовину китайский 

Во времена, когда Nissan еще был представлен в России, в его линейку моделей (в середине прошлого 10-летия) входил кроссовер Pathfinder.

Автомобиль нельзя было назвать супер-популярным, так что впоследствии его вывели из гаммы компании в нашей стране. Однако недавно этот вседорожник вернулся в РФ. Причем далеко не в том виде, что представляет собой его глобальная версия.

По информации Daily-Motor.Ru, один крупный «серый» дилер, основной бизнес которого построен на поставках и продажах параллельно импортированных машин, привез в Россию партию кроссоверов Nissan Pathfinder 2024 года выпуска. Но речь идет совсем не о тех «Патфайндерах», что продаются в США или Японии, а о китайском.

Выпуском таких вседорожников занимается совместное предприятие Dongfeng и Nissan в КНР, а сами «поднебесные» Pathfinder роднят с оригиналом лишь название и некоторые интерьерные решения (в частности в области блока управления климат-контролем).

Китайский кроссовер гораздо крупнее истинного Pathfinder, а внешне он выглядит совсем иначе, нежели вседорожник полностью принадлежащий перу Nissan.

Под капотом машин, ввезенных в Россию, установлен 2-литровый турбомотор, выдающий 252 л.с., тогда как глобальный Pathfinder продают с 3,5-литровым 6-цилиндровым «атмосферником» на 288 «сил».

Что касается цен, то за наполовину китайские Nissan Pathfinder в России сейчас просят от 5 миллионов 295 тысяч рублей.