Новый Nissan Murano показался во всей красе на первых неофициальных изображениях

Недавно Nissan начал тесты прототипов кроссоверов Murano нового поколения. Машины попали в объективы фотошпионов, намекнув, что до официальной премьеры этой модели остается не так и много времени. Чего ожидать от ее дизайна и технического оснащения рассказали журналисты портала «CarsCoops».

Актуальная версия Murano уже изрядно устарела. Машина появилась в 2015 году и в отличие от своих конкурентов, которые с тех пор значительно эволюционировали, почти не поменялась. Однако, если верить свежим независимым рендерам, в новой генерации кроссовер ждут серьезные внешние перемены.

Новый Murano должен сохранить актуальный купеобразный силуэт, но обзавестись более современным экстерьером. Спереди автомобилю достанется горизонтальная двухуровневая оптика и вертикальные прорези в бампере, внешне напоминающие воздуховоды охлаждения тормозов.

Указатели поворота расположатся сверху, а элементы дневных ходовых огней, напротив, установлены выше.

Сзади машину не показали, но, скорее всего, там ее ждет появление нового светодиодного фонаря во всю ширину багажника, другой бампер и иная пятая дверь.

В салоне новый Murano практически наверняка поменяется на 100-процентов. Передняя панель машины удивит «многослойностью» и будет представлять собой структуру, похожую на полку. В нее встроят цифровую комбинацию приборов и мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, которые объединят невидимой линией.

Новое поколение Murano хотят построить на той же платформе, что и его предшественника. Речь идет о переднеприводной D-архитектуре, роднящей его с Nissan Pathfinder и несколькими кроссоверами Infiniti.

Подробности о технической части проекта засекречены, но инсайдеры полагают, что под капотом новинки расположится не действующий 3,5-литровый V6 на 260 лошадиных сил и 325 Нм, а 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом. Кроме того, ходят слухи, что Murano лишится бесступенчатого вариатора, который заменят на 9-диапазонную автоматическую коробку передач.

Премьера реформенного кроссовера должна состояться в конце 2024 года. В продажу он поступит уже в 2025-м.