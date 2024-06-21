Раскрыты самые надежные 3-летние автомобили: они почти не ломаются

Цены на новые автомобили бьют рекорды, заставляя многих потенциальных покупателей мигрировать на «вторичку». Лучшим вариантом для них считаются 3-летние машины, цены на которые успели немного упасть, а сами автомобили остаются относительно новыми. Но какие из них являются наиболее надежными?

Ответить на этот животрепещущий вопрос решили журналисты «Jalopnic», составив ТОП из самых крепких трехлеток на вторичном рынке.

В своем рейтинге специалисты черпали вдохновение с недавнего исследования «Consumer Reports». В список лучших вошли машины исключительно 2021 года выпуска.

Открыл список самых безотказных трехлетних автомобилей по состоянию на 2024 год с конца Honda Civic. Прямо под ним расположились Mazda3 и Toyota Corolla, а за ними в ряд выстроились Toyota Prius, Hyundai Sonata и Toyota Avalon соответственно.

ТОП-5 лучших открыла Toyota Camry, четвертое место досталось Acura TXL, третье BMW 5-Series, а второе Lexus ES.

Что касается самого безотказного 3-летнего автомобиля, то им был назван родстер Mazda MX-5.