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Раскрыты самые надежные 3-летние автомобили: они почти не ломаются

ТОП-11

Текст: Алексей Шмидт
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Цены на новые автомобили бьют рекорды, заставляя многих потенциальных покупателей мигрировать на «вторичку». Лучшим вариантом для них считаются 3-летние машины, цены на которые успели немного упасть, а сами автомобили остаются относительно новыми. Но какие из них являются наиболее надежными? 

Ответить на этот животрепещущий вопрос решили журналисты «Jalopnic», составив ТОП из самых крепких трехлеток на вторичном рынке.

В своем рейтинге специалисты черпали вдохновение с недавнего исследования «Consumer Reports». В список лучших вошли машины исключительно 2021 года выпуска.

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Открыл список самых безотказных трехлетних автомобилей по состоянию на 2024 год с конца Honda Civic. Прямо под ним расположились Mazda3 и Toyota Corolla, а за ними в ряд выстроились Toyota Prius, Hyundai Sonata и Toyota Avalon соответственно.

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2021 mazda mx 5 rs 3 1

Что касается самого безотказного 3-летнего автомобиля, то им был назван родстер Mazda MX-5.

Источник:Jalopnik
Фото:Открытые источники

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