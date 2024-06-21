Toyota RAV4 оказался далеко не самым лучшим кроссовером по долговечности

Toyota RAV4 считается отличным кроссовером, который выбирают покупатели по всему миру. Машина зарекомендовала себя как очень надежная, а также хорошо оснащенная, но если верить недавнему исследованию «iSeeCars», автомобиль далеко не идеален, если взглянуть на его долговечность.

Аналитики представили список лучших компактных кроссоверов по этому показателю. И первая позиция в нем досталась совсем не RAV4, а его заклятому конкуренту Honda CR-V.

Рейтинг основывался на подсчете того, как долго может прослужить та или иная модель в сегменте. В итоге оказалось, что идеальным компактным SUV по уровню долговечности является Honda CR-V. Средний срок службы этой модели составляет 355 тысяч километров или 16,3 года.

Что касается Toyota RAV4, то он занял в этом рейтинге даже не второе, а только третье место, уступив Subaru Forester. По подсчетам аналитиков, владельцы «РАВ4» могут рассчитывать на то, что их машина прослужит около 287 тысяч километров. Это соответствует среднему сроку эксплуатации в 13,2 года.

Более того, RAV4 проигрывает Honda CR-V в том числе по уровню надежности. В свежем ТОП-е 2024 года Toyota получила всего 76 балла из 100, состав от «Хонды» на целых четыре балла.