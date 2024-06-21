Изображения несуществующего седана Mitsubishi Lancer Evo XI стали вирусными: выяснилось кто их автор

В 2016 году компания Mitsubishi сняла с конвейера свой «заряженный» седан Lancer Evo, оставив большую пустоту в сердцах его фанатов. С тех пор никаких подтвержденных слухов о том, что японцы собирается вернуть машину в продажу, не было.

Подбодрить поклонников этой модели решил профессиональный автомобильный дизайнер Алексей Понслав, создавший несколько рендеров гипотетически возможного Evo XI. Изображения быстро стали вирусными и заставили многих поверить в то, что такая машина уже существует в реальности.

Все началось с серии якобы «шпионских фотографий», заполонивших соцсети несколько недель назад. На них был показан закамуфлированный прототип Mitsubishi, который проходил испытания.

Впоследствии выяснилось, что эти снимки являются фейком. Их подготовил сотрудник итальянской дизайн-студии Mitsubishi, который накануне выложил изображения в открытый доступ и уже без фальшивой маскировки.

По словам художника, он создал рендеры Lancer Evo XI с помощью популярной программы 3D Blender. Мужчина черпал вдохновение с предыдущих поколений модели, а также постарался не упустить из виду общие пропорции EVO.

Кроме того, дизайнер признался, что его цель состояла в том, чтобы люди восприняли «слитые» в Сеть фотографии как реальные, а саму машину оценили как готовую к производству.

Вместе с тем, специалист по дизайну признался, что у Mitsubishi нет планов на следующее поколение этого спортивного седана. Но не исключено, что руководство компании еще может передумать, а его идея, привлекшая столь много внимания общественности, призвана помочь Lancer Evo воскреснуть.