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Новый кроссовер Nissan на базе третьего Duster будет позиционироваться выше, чем Renault

Ему достанется больше премиальных функций

Текст: Михаил Романченко
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В начале этого года Nissan сообщил, что работает над новым кроссовером, который построят на платформе недавно вышедшего в продажу третьего поколения Duster. Автомобиль должен увидеть свет в 2025 году и получить ряд кардинальных внешних и технических изменений, которые будут отличать его от французско-румынского SUV. Накануне об этом проекте стали известные свежие подробности.

По информации портала «AutoCarIndia» со ссылкой на собственные источники, неназванный аналог Renault Duster 3 от Nissan окажется более престижным, нежели его прародитель. 

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Как сообщают журналисты, оба кроссовера будут иметь много общего под кузовом, в том числе линейку двигателей платформы CMF-B, включающую в себя три бензиновых агрегата: литровый HR10, 1,3-литровый HR13 с турбонаддувом и 1,5-литровый «атмосферник». 

Дифференцировать «паркетники» хотят с помощью специфических для бренда стилей, причем как снаружи, так и внутри. Более того, источники уверены, что кроссовер Nissan будет позиционироваться выше, чем Duster, и получит больше престижных функций.

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Ранее в Сети появился первый тизер новинки «Ниссан» (изображение выше), на котором была показана ее передняя часть кузова. Судя по изображению, машине достанутся собственные блоки фар, а также переделанный по сравнению с «Дастером» бампер и L-образные светодиодные ДХО, соединенные LED-полосой. 

Другие подробности о новом проекте Nissan обещают раскрыть в ближайшие месяцы. 

Источник:AutoCarIndia
Фото:Nissan, Renault

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