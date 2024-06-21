В России появился новый большой седан VW за 4,5 миллиона рублей

Как известно, китайский рынок изобилует множеством моделей «неподнебесных» марок, которые адресованы исключительно покупателям из КНР. Но даже им иногда удается выбраться за пределы этой страны и добираться до рынков, где о таких машинах никогда не слышали.

Так, к примеру, на днях российские «автосалоны» начали предлагать большие седаны Volkswagen Magotan 2024 года выпуска. Нашим покупателям эта модель может быть известна как Passat B8, но в Китае ее именуют по-другому. Более того, ее сборка осуществляется не самим VW, а в сотрудничестве с местной FAW.

Длина «Маготана» равна 4,9-метрам, ширина – 1,8-метрам, а высота – 1,4-метрам. Расстояние между осями равно 2,9-метрам, превышая этот показатель оригинального Passat на 0,8-метра и обеспечивая пассажирам больше дополнительного пространства сзади.

Оснащение китайского Magotan также сильно разнится с европейским «Пассатом», но в Россию эту модель привезли пока только с 2-литровым бензиновым турбомотором на 186 лошадиных сил, состыкованным с семидиапазонной роботизированной коробкой передач.

Арсенал «растянутого» Passat, выпускаемого в КНР, включает в себя светодиодную оптику, климатическую систему и адаптивный «круиз», а также цифровую комбинацию приборов, камеру заднего вида и даже панорамную крышу.

За единственный доступный в России экземпляр Volkswagen Magotan 2024 года выпуска сегодня просят 4,5 миллиона рублей.