DR Automobiles поплатилась за то, что называла кроссоверы Chery Tiggo 2 и Chery Tiggo 4 итальянскими

Итальянская марка DR Automobiles, специализирующаяся на продаже перелицованных копий автомобилей китайских компаний Chery, BAIC и JAC, готовится оплатить огромный штраф, наложенный правительством своей же страны. Все потому, что она называла модели DR 3.0 и DR 5.0, являющиеся клонами «поднебесных» кроссоверов Chery Tiggo 2 и Chery Tiggo 4, итальянскими.

Речь идет о нескольких рекламных видеороликах, где показаны знаменитые достопримечательности Италии, а затем идет видеоряд с автомобилем, стоящим на конвейере.

Расследование показало, что компания умышленно вводила в заблуждение своих потенциальных клиентов. Причем как в случае с тем, что ее автомобили являются итальянскими, так и в том, что они собираются на территории этой европейской страны.

В реальности же машины приезжают в Италию из Китая уже в собранном состоянии. Исключением можно назвать лишь отсутствие на них радиаторных решеток с логотипом DR.

По мнению итальянского правительства, эта «обманная практика» вводит потребителей в заблуждение и сильно помогла продажам компании за последнее время.

Суд принял это обстоятельство к сведению и оштрафовал DR Automobiles на 6 миллионов евро (560 миллионов рублей).