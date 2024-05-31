Эксперты назвали самые распространенные неисправности подвесок Honda

Автомобили Honda считаются одними из самых надежных в списке японских машин, но даже им свойственны определенные технические проблемы. К примеру, у «Хонд» существует несколько болячек, связанных их подвесками.

Эксперт портала «Motorbiscuit», проработавший в профильном автосервисе Honda более 10 лет, и успевший за это время оценить надежность таких моделей как Civic, Accord, CR-V, Pilot, Odyssey и Ridgeline, назвал три самые распространенные неисправности подвесок этих автомобилей.

Стойки и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости

Симптомы: гремящий и тупой стук

Стоимость ремонта: низкая

Стабилизаторы поперечной устойчивости помогают предотвращать раскачивание кузова автомобиля в поворотах и концевыми звеньями крепят штангу к нижним рычагам подвески. Тогда как втулки стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой небольшие сжатые резиновые «ленты», которые захватывают стабилизатор и помогают поглощать удары.

Как стойки, так и втулки стабилизатора – это расходные детали подвески, а значит поддаются относительно легкой и недорогой замене.

Нижние сайлентблоки рычагов подвески

Симптомы: скрипы, стуки

Стоимость ремонта: от низкой до средней

Сайлентблоки рычагов подвески представляют собой сжатые резиновые «пончики», запрессованный в нижние рычаги подвески. Они обеспечивают амортизирующую подушку вокруг соединительного болта, который проходит через втулку и соединяет рычаг с рамой.

Со временем как в «Хондах», так и машинах других марок, спрессованная резина имеет свойство высыхать и трескаться. Чем хуже будет становиться состояние резины, тем менее способными будут сайлентблоки в удерживании соединительных болтов на месте должным образом.

Нижние шаровые опоры

Симптомы: стуки

Стоимость ремонта: от низкой до средней

Нижние шаровые опоры – это элемент подвески, который помогает обеспечить гибкое соединение между нижним рычагом и поворотным кулаком. Они запрессованы в нижние рычаги подвески и прикрыты резиновыми пыльниками.

При езде по плохим дорогам, а также попадании под пыльники абразивных веществ, шаровые начинают издавать характерные стуки. А ударные нагрузки создают для изношенных опор ситуацию, когда в одной из крупных ям их может попросту вырвать из кулака.

Поэтому владельцам «Хонд» советуют периодически проверять их и менять как по отдельности, так и совместно с рычагами.