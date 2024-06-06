Honda выступила с официальной позицией по поводу скандала в Японии

На днях мы сообщали, что пять крупнейших японских брендов оказались втянуты в скандал, связанный с ненадлежащим тестированием автомобилей и введением в заблуждение клиентов. Накануне Honda выступила с официальной позицией для СМИ, чтобы внести больше ясности в проблему и разъяснить, что именно произошло.

Компания признала нарушения в процедурах тестирования некоторых четырехколесных транспортных средств, но только продаваемых в Японии.

Проблема, которая вскрылась в ходе расследования Министерства инфраструктуры Японии, заключалась в отклонениях от стандартных протоколов во время испытаний на шум и выбросы, проведенных в период с апреля 2009 года по январь 2024 года.

В Honda подчеркивают, что это неправомерное поведение было исправлено, и нет причин для беспокойства по поводу безопасности или соответствия требованиям к выбросам автомобилей, доступных в настоящее время для покупки или планируемых к будущему запуску.

Компания полностью сотрудничает со следствием министерства, чтобы обеспечить тщательное и прозрачное решение вопроса.

Кроме того, в «Хонде» утверждают, что эта проблема ограничивается только четырехколесными транспортными средствами, продаваемыми на японском рынке в обозначенный период времени. Так что обнаруженные нарушения не повлияли на процедуры тестирования автомобилей, продаваемых за пределами «Страны восходящего солнца».