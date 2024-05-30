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Эксперты раскрыли 2 важных аспекта, в которых Honda CR-V лучше, чем Toyota RAV4

Оказалось, что в «Хонде» больше комфорта и пространства

Текст: Ростислав Архипов
Копия 2023 Honda CR V vs Toyota RAV4 1

Бессменные конкуренты Honda CR-V и Toyota RAV4 сражаются за покупателей в одном и том же сегменте на протяжении многих десятилетий. И «Тойота» пока побеждает, обладая гораздо большим количеством продаж, нежели «Хонда». Впрочем, несмотря на это, у CR-V есть несколько важных преимуществ, которых нет у его конкурента в лице RAV4.

Журнал «Motorbiscuit» выставил оценки как Honda CR-V, так и Toyota RAV4. Сопоставив результаты обоих автомобилей оказалось, что первый превосходит второй сразу в нескольких важных областях.

2023 Honda CR V 2 large

К примеру, «Хонде» удалось заработать в категории «комфорт» 8 баллов из 10, тогда как «Тойота» удостоилась оценки в 7,5 баллов. Эксперты отмечают, что оба кроссовера обладают плавной работой подвески, которая быстро гасит удары и предотвращает толчки, но у RAV4 она немного жестче. 

Кроме того, плоские сиденья «Тойоты» заставляют водителя и пассажиров чувствовать себя менее удобно, нежели в CR-V, где кресла обладают лучшей боковой поддержкой. 

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Второй областью, в которой CR-V оказался лучше RAV4, стал грузовой отсек. По подсчетам экспертов, Honda обеспечивает 1112 литров свободного пространства со сложенными сиденьями заднего ряда, тогда как в Toyota эта цифра равна только 1064 литрам

Напомним, оба кроссовера сейчас доступны на российском рынке, но речь идет, разумеется, о неофициальных поставках.

Цены на Honda CR-V 2024 года выпуска начинаются от 3 миллионов 950 тысяч рублей, а на Toyota RAV4 2024 производственного года стартуют с отметки в 3 миллиона 650 тысяч рублей соответственно. 

Источник:Motorbiscuit
Фото:Honda, Toyota

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