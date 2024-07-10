Новый Duster провалил испытания на безопасность

Премьера нового, третьего по счету поколения Duster, произвела настоящий фурор в прошлом году. Кроссовер, который сейчас продают как под маркой Dacia, так и под Renault (в зависимости от рынка), впечатлил экспертов своим дизайном и современным оснащением. Но, как выяснилось недавно, он далеко не так хорош с точки зрения безопасности.

Организация Euro-NCAP провела краш-тесты нового Duster, результаты которых оказались разочаровывающими. Машина набрала всего 3 звезды из 5 возможных, получив неприятную рецензию от экспертов, посоветовавших покупателям присмотреться к более безопасным моделям.

Защита взрослых и детей-пассажиров в новом Duster была оценена всего в 70 и 84 процента соответственно. В категории «Уязвимые участники дорожного движения» кроссовер набрал 60%, а в номинации «Помощь в обеспечении безопасности» всего 57%.

Специалисты Euro-NCAP по результатам испытаний выпустили рецензию, в которой указали следующее:

«Основной акцент в Duster делается на его доступности, но сегодня на рынке существуют конкуренты, которые предлагают значительно более высокий уровень безопасности. А это то, на что нельзя установить цену». Том Круз не сможет купить новый Bugatti Tourbillon: и дело совсем не в деньгах

Ранее итальянские журналисты взяли новый Duster на тест, в ходе которого выявили все его плюсы и минусы.