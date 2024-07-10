Новый Duster провалил испытания на безопасность

Премьера нового, третьего по счету поколения Duster, произвела настоящий фурор в прошлом году. Кроссовер, который сейчас продают как под маркой Dacia, так и под Renault (в зависимости от рынка), впечатлил экспертов своим дизайном и современным оснащением. Но, как выяснилось недавно, он далеко не так хорош с точки зрения безопасности.
Организация Euro-NCAP провела краш-тесты нового Duster, результаты которых оказались разочаровывающими. Машина набрала всего 3 звезды из 5 возможных, получив неприятную рецензию от экспертов, посоветовавших покупателям присмотреться к более безопасным моделям.
Защита взрослых и детей-пассажиров в новом Duster была оценена всего в 70 и 84 процента соответственно. В категории «Уязвимые участники дорожного движения» кроссовер набрал 60%, а в номинации «Помощь в обеспечении безопасности» всего 57%.
Специалисты Euro-NCAP по результатам испытаний выпустили рецензию, в которой указали следующее:
Ранее итальянские журналисты взяли новый Duster на тест, в ходе которого выявили все его плюсы и минусы.