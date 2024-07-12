Идеальный Renault Clio V6 2002 года выпуска продают по цене китайских кроссоверов

Линейка Renault изобилует массой интересных моделей, которые выпускались небольшими партиями. Одна из них – хэтчбек Clio V6, считающийся чуть ли ни самым лучшим спортивным автомобилей компании в ее истории, и данью уважения легендарному Renault 5. Недавно эта редкая 5-дверка появилась на аукционе, где за нее хотят выручить сумму, аналогичную цене тривиальных китайских кроссоверов в России.

Машина находится в идеальном состоянии, и, судя по описанию к лоту на сайте «Collecting Cars», представляет собой автомобиль 2002 года выпуска с пробегом всего 6 тысяч 663 километра.

Хэтчбек, выкрашенный в цвет Iceberg Silver Metallic, оснащен оригинальными 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, обутыми в покрышки Michelin Pilot Sport 4.

Интерьер машины отделан кожей синего цвета и алькантарой, а оснащение включает кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, электростеклоподъемники и даже бортовой компьютер.

Как и все остальные Clio V6 Stage 1, выпущенные в количестве всего 1500 экземпляров, конкретно этот автомобиль укомплектован 3-литровым мотором V6, который выдает до 230 лошадиных сил. Крутящий момент с него передается на задние колеса через 6-скоростную механическую трансмиссию.

Первоначально автомобиль был зарегистрирован в Италии, но сейчас находится в Монако. В последний раз машину обслуживали в январе 2024 года, когда на ней заменили ремень ГРМ.

На момент написания статьи за автомобиль просят 43 тысячи 500 евро, что эквивалентно 4 миллионам 140 тысячам рублей. За эти деньги в России сейчас можно купить обычные китайские кроссоверы.