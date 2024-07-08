В бразильских Renault Duster нашли опасную проблему

Предыдущее поколение кроссовера Renault Duster в свое время было очень популярно на российском рынке. Несмотря на то, что в большинстве стран такие машины уже недоступны, в Бразилии вторая генерация «Дастера» все еще в строю.

Недавно в ней нашли одну опасную проблему, которая напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров.

Как сообщает портал «Autossegredos», бразильский офис Renault провел углубленное расследование поломок подвесок кроссоверов Duster, выявив производственный брак. Из-за него передняя ось амортизатора в тяжелых условиях эксплуатации может покрыться трещинами и в конечном итоге сломаться, что вызовет повреждение моста и потерю первоначальных характеристик управляемости.

В крайних случаях дефект способен привести к аварии с серьезными последствиями для здоровья участников дорожного движения.

Головной офис Renault уже выпустил отзывной бюллетень, в котором указано, что проблема затрагивает машины, собранные в период с 6 марта 2023 по 14 апреля 2023 года.

Все автомобили, попавшие под сервисную кампанию, отправят на ремонт, в ходе которого будут заменены дефектные детали их подвесок. В Renault обещают, что в среднем замена бракованных амортизаторов будет занимать от 20 минут до 3 часов 20 минут.