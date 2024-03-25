Новый Nissan Patrol (Y63): «убийца» Land Cruiser 300 «засветился» на тизере

Компания Nissan совместно с Infiniti готовит целый список новых моделей, о которых немного рассказала журналистам на пресс-конференции, посвященной планам до 2030 года. На мероприятии был показан видеоролик с некоторыми такими моделями, среди которых промелькнул некий внедорожник, которым может оказаться новое поколение Nissan Patrol (Y63).

Разглядеть машину на стоп-кадре оказалось непросто из-за цветокоррекции, а также не самого высокого качества изображения. Тем не менее, уже сейчас понятно, что ей достанутся необычные светодиодные дневные ходовые огни, выполненные в форме цифры «3».

Напомним, ранее Nissan Patrol нового поколения, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Land Cruiser 300, несколько раз попадался в объективы фотошпионов. Каждый раз это были прототипы, облаченные в тяжелый камуфляж, так что понять, как будет выглядеть серийный внедорожник было невозможно.

О технической части машины пока также ничего неизвестно, но ходят слухи, что внедорожник избавится от своего нынешнего 5,6-литрового V8, вместо которого под капотом Patrol расположится 3,5-литровая «наддувная шестерка», выдающая 427 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Связку ей составит 9-диапазонная АКПП и полный привод.

Представить новый Nissan Patrol, судя по информации, раскрытой на пресс-конференции, собираются в 2025 году.