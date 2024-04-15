Знаменитый Nissan 240SX Летти из «Форсажа» оказался на свалке

23 года назад вышел первый фильм ставшей одной из самых успешных франшиз на планете – «Форсаж». Но даже это обстоятельство не уберегло его непосредственного участника в лице Nissan 240SX от того, чтобы не оказаться на свалке.

Крейг Либерман, технический советник по автомобилям в ранних фильмах франшизы, в недавнем видео на YouTube раскрыл судьбу основной машины 240SX, на котором ездила героиня актрисы Мишель Родригес Летти в первой части «Форсажа».

По словам специалиста, на съемках фильма было задействовано три Nissan 240SX, два из которых использовали для трюков (машины назвали Stunt One и Stunt Two). Оба автомобиля сохранили оригинальный двигатель, но были доработаны специально для фильма. Что касается третьего купе, то его съемочная команда арендовала у одного из фанатов таких «Ниссанов».

Машина была оснащена мотором SR20DET мощностью 400 лошадиных сил, а также обвесом Zeal и окрашена в оттенок фиолетового, хотя в фильме он выглядит как пурпурный благодаря цветокоррекции.

Утверждается, что два трюковых 240SX еще живы, но третьему и основному повезло гораздо меньше. После выхода фильма машина часто ездила по выставкам, а затем сменила несколько владельцев пока в 2009 году один из них не разобрал машину на запчасти и не продал кузов на свалку.