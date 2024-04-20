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Новое поколение Nissan Murano будет похоже на Acura RDX

Его премьера состоится в течение 2024 года

Текст: Алексей Шмидт
nissan murano floating roof design 1 copy

За последние несколько лет Nissan прошел долгий путь, представив новые или обновленные версии Altima, Sentra, Kicks, Rogue, Frontier и Z. Теперь компания готовится показать обновленный кроссовер Murano, который, по слухам, будет запущен уже в этом году.

По словам дилеров, которые пообщались с Autonews, кроссовер следующего поколения окажется ориентирован на роскошь и будет напоминать Acura MDX. 

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Подробностей о машине не так много как хотелось бы, но, как сообщается, модель будет иметь смелую решетку радиатора, а также «широкую заднюю часть, как у Porsche».

Планируется, что кроссовер построят на обновленной версии платформа D, лежащей в основе текущей модели, а также Pathfinder и Infiniti QX60. 

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Под капотом кроссовера должен расположиться 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, работающий в связке с 9-диапазонным «автоматом». 

Ни слова о рабочем объеме двигателя или его мощности нет, но ожидается, что  мотор станет большим шагом вперед для Murano, 3,5-литровый V6 которого сегодня выдает 260 л.с. и 325 Нм крутящего момента. Ассистирует ему бесступенчатый вариатор Xtronic и система полного привода. 

Источник:AutoNews

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