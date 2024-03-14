Kia «затизирила» новый седан K4: премьера уже очень скоро

Корейский автопроизводитель Kia готовится представить новый автомобиль, который расположится в классе седанов. Для машины уже определили название – K4. Кроме того, сегодня стала известна дата ее премьеры – 21 марта. В преддверии презентации новой 4-дверки компания опубликовала первый полноценный тизер такого автомобиля.

На затемнённых изображениях продемонстрирована машина с нескольких ракурсов. Цветокоррекция сделала основные линии кузова недоступными для просмотра, но отдельные детали экстерьера не только заметны, а еще и отлично выделяются на темном фоне.

Речь идет в первую очередь о светотехнике, которая включает в себя фирменные дневные ходовые огни Star Map Lighting, а также о полностью светодиодной оптике и Г-образных задних фонарях.

Номерной знак в K4 должен расположиться в нижней части бампера, что подчеркнет спортивный характер седана, тогда как крыша, судя по тизерам, получит покатую линию, и будет напоминать фастбэк.

Боковые линии кузова обзаведутся резкими гранями, напоминая по своему рисунку электрические модели EV.

Никаких подробностей о том, чего можно ждать от технической части такого седана пока нет. Всю информацию о машине корейцы раскроют ровно через неделю на специальном мероприятии в Нью-Йорке, откуда обещают вести официальную трансляцию этого события.