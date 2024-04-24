Kia может выпустить новый брутальный рамный внедорожник 

Недавно Kia анонсировала планы по выводу на рынок нового рамного пикапа Tasman. Машина позиционируется как конкурент Toyota Hilux и Mitsubishi L200 и должна позволить корейскому автопроизводителю вклиниться в новый для нее сегмент утилитарников.

Вместе с тем, в Kia не исключают, что могут выпустить в будущем новый брутальный внедорожник. По мнению корейских инсайдеров, в его основу просится лечь как раз Tasman.

Судя по изображениям этой новинки, опубликованным дизайнерами «NYMammoth», машине достанется брутальный экстерьер, который первым примерит на себя пикап «Тасман». Автомобилю достанутся вертикальные блоки фар, массивная решетка радиатора и высокий капот, а также продвинутый обвес из неокрашенного пластика на крыльях.

Вместо открытого грузового отсека сзади внедорожник сможет похвастать закрытым цельнометаллическим кузовом, а также рейтингами на крыше.

Одной из главных отличительных черт нового внедорожника на базе Tasman мог бы стать увеличенный клиренс и большие колеса, обутые в «зубастые» покрышки.

Как и в случае с пикапом, в основу машины легло бы рамное шасси, а под капотом мог бы расположиться бензиновый мотор V6.

Впрочем, пока речи о том, что такой автомобиль в ближайшем будущем появится в продаже, не идет. Сейчас Kia сосредоточена на проекте Tasman, который собирается вывести на рынок в 2025 году.