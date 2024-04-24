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Kia может выпустить новый брутальный рамный внедорожник 

В Сети представили, как он будет выглядеть

Текст: Алексей Шмидт
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Недавно Kia анонсировала планы по выводу на рынок нового рамного пикапа Tasman. Машина позиционируется как конкурент Toyota Hilux и Mitsubishi L200 и должна позволить корейскому автопроизводителю вклиниться в новый для нее сегмент утилитарников.

Вместе с тем, в Kia не исключают, что могут выпустить в будущем новый брутальный внедорожник. По мнению корейских инсайдеров, в его основу просится лечь как раз Tasman.

Снимок экрана 2024 04 24 в 19.59.20

Судя по изображениям этой новинки, опубликованным дизайнерами «NYMammoth», машине достанется брутальный экстерьер, который первым примерит на себя пикап «Тасман». Автомобилю достанутся вертикальные блоки фар, массивная решетка радиатора и высокий капот, а также продвинутый обвес из неокрашенного пластика на крыльях.

Вместо открытого грузового отсека сзади внедорожник сможет похвастать закрытым цельнометаллическим кузовом, а также рейтингами на крыше. 

kia tasman offroad suv rendering nymammoth.jpg

Одной из главных отличительных черт нового внедорожника на базе Tasman мог бы стать увеличенный клиренс и большие колеса, обутые в «зубастые» покрышки. 

Как и в случае с пикапом, в основу машины легло бы рамное шасси, а под капотом мог бы расположиться бензиновый мотор V6. 

Впрочем, пока речи о том, что такой автомобиль в ближайшем будущем появится в продаже, не идет. Сейчас Kia сосредоточена на проекте Tasman, который собирается вывести на рынок в 2025 году.

Фото:NY Mammoth

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