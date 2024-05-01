ДомойАвтоновости сегодняНовый гиперкар Bugatti обещает оказаться быстрее болидов Формулы-1

Новый гиперкар Bugatti обещает оказаться быстрее болидов Формулы-1

Как минимум по максимальной скорости 

Текст: Алексей Шмидт
2024 Bugatti Bolide 1 1536x864 1

Компания Bugatti готовится к тому, чтобы представить свое очередное творение. Французский автопроизводитель уже подтвердил, что долгожданный многими трековый гиперкар Bolide близок к тому, чтобы начать поставляться клиентам.

Более того, по словам его испытателей, по своему поведению машина будет напоминать болиды Формулы-1. 

2024 Bugatti Bolide 2

Энди Уоллес, тест-пилот Bugatti, высоко оценил характеристики новинки, подчеркнув, что машина невероятно быстра в поворотах:

«Ощущение, когда вы выходите из поворота и нажимаете на газ, нельзя сравнить ни с чем другим».

По мнению гонщика, в сценариях разгона со 100 километров в час до более высоких скоростей Bugatti Bolide сможет не только приблизиться к болидам Ф-1, но и обогнать их. 

2024 Bugatti Bolide 3

Напомним, серийная версия Bolide должна оказаться немного менее мощной, чем оригинальный концепт, способный похвастаться отдачей в 1826 лошадиных сил и теоретической максимальной скоростью, превышающей 480 км/ч. 

Вместо этого «товарный» гиперкар Bugatti будет разгоняться максимум до 380 километров в час. Несмотря на то, что это на 100 км/ч меньше, чем ожидалось, даже эта цифра превосходит самую высокую зарегистрированную скорость в Формуле-1.

Автомобиль должен выйти тиражом всего в 40 единиц, каждая из которых будет стоить около 4 миллионов долларов (373 миллиона рублей). 

Источник:ModernCarCollector

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+