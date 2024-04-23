Трехрядный кроссвэн Kia Carens на базе Seltos получил 0 звезд за безопасность взрослых пассажиров

Актуальное поколение 3-рядного кроссвэна Kia Carens появилось несколько лет назад и было спроектировано на платформе кроссовера Seltos. Сегодня автомобиль продается на азиатских рынках, где пользуется неплохим спросом.

Накануне машину решили протестировать на безопасность по новому протоколу Global NCAP, но неудачно. Семейный автомобиль получил рейтинг в 3 звезды из 5, полностью провалившись в защите взрослых пассажиров.

В краш-тесте в соответствии с новыми протоколами безопасности эксперты отметили в Kia Carens плохую защиту шеи водителя, в то время как защита груди и коленей водителя оказалась на неудовлетворительном уровне.

В обоих тестах целостность кузова при фронтальных ударах была признана неустойчивой и не способной выдерживать дальнейшие нагрузки.

Вынесенный вердикт вызвал немедленную реакцию со стороны Kia, которая внедрила ряд изменений в конструкцию удерживающих устройств своих машин, выпущенных с 11 декабря 2023 года. Именно это позволило кроссвэну Carens получить хотя бы 3 звезды за безопасность, ведь в противном случае автомобиль не получил бы ни одной.

Резюмируя в Global NCAP отмечают, что столь низкая оценка 7-местной модели Kia нехарактерна для такого вида автомобилей, предлагающих шесть подушек безопасности уже в базовой комплектации.