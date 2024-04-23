Kia показала новый рамный пикап Tasman, но пока не полностью

Если существует какой-то продукт, который Kia активной раскручивала на протяжении последних пары месяцев, то это ее первый настоящий среднеразмерный пикап. Корейский автопроизводитель успел опубликовать пару тизеров новой модели, но накануне выложил фотографии Tasman (машину назовут именно так) в необычном камуфляже.

На снимках пикап облачен в красочную маскировку, которая несмотря на свою необычность неплохо скрывает детали его экстерьера. Впрочем, если присмотреться к ней более внимательно, то можно найти интересные моменты.

Спереди автомобилю достанется квадратный внешний вид с узкими вертикальными фарами и массивной радиаторной решеткой, а также мощным бампером.

По бокам заметны расклешенные колесные арки и высокая подоконная линия. Не хватает только снимков кормы, чтобы понять, как будет выглядеть конечный проект, а также фотографий интерьера.

Впрочем, по словам инсайдеров, внутри Kia Tasman сможет похвастать массивными экранами, как в большинстве выпускаемых компанией автомобилей.

Что до двигателей, то здесь пока все очень неопределенно. Не исключено, что «Тасману» достанется 2,2-литровый турбодизель, выдающий не менее 200 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента.

Премьера нового пикапа Kia запланирована на 2024 год.