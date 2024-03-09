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Автомеханик назвал 3 самых надежных автомобиля, с которыми он работал за всю карьеру

Всё трио оказалось японским

Текст: Алексей Шмидт
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Ничто так не истощает банковский счет и моральные силы, как ремонт автомобиля. С этим утверждением согласен авто канала «RudyCars», который много лет работает автомехаником.

Специально для своих подписчиков блогер назвал ТОП-3 самых надежных машин за всю историю по его личному опыту и мнению.

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Открыл тройку седан Toyota Camry. По словам «заокеанского» механика, название машины говорит само за себя и известно чуть ли всем автомобилистам в мире своей безукоризненной надежностью.

4-цилиндровый двигатель этой машины настолько удачен, что стал ночным кошмаром для других автомобильных компаний, поскольку предоставляет своему владельцу все, что от него требуется в повседневной эксплуатации.

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Серебряная медаль в рейтинге блогера досталась известному конкуренту Toyota Camry в сегменте полноразмерных седанов – Honda Accord. По словам автора видеоролика, этот автомобиль способен ездить не ломаясь практически бесконечно.

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Замкнул этот рейтинг самый надежный пикап за всю историю таких машин – Toyota Tacoma. Автомобиль обладает супер-крепким и супер-эффективным двигателем. Да и сама по себе Tacoma известна, как почти безукоризненная машина. 

Фото:Rudy Cars/YouTube

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