Назван лучший автомобиль года для женщин

Одновременно с Международным женским днем был объявлен победитель премии “Women’s Worldwide Car of the Year» (WWCOTY). В 2024 году лучшим автомобилем года для женщин стал электрический кроссовер Kia.

Ранее этот же батарейный корейский «паркетник» оказался лучшим в том же самом конкурсе, но в номинации «Лучший кроссовер или внедорожник».

Ему удалось оставить в своей тени Aston Martin DB12 (получил награду как «Лучший эксклюзивный автомобиль», Volkswagen Amarok («Лучший автомобиль 4×4» и «пикап»), BMW 5-Series («Лучший большой автомобиль»), а также Volvo EX30 («Лучший семейный автомобиль»).

В общей сложности Kia EV9 смог обойти 62 претендента на звание лучшей машины 2024 года. За электрический кроссовер свои голоса отдали 75 автомобильных журналистов женского пола из 52 стран мира, что стало лучшим показателем среди остальных претендентов на звание победителя премии.

Напомним, Kia EV9 появился в конце марта прошлого года. Пятиметровый кроссовер работает исключительно на электричестве и обладает запасом хода до 540 километров.

С конца прошлого года EV9 стал доступен в том числе на российском рынке. Машину начали ввозить к нам по параллельному импорту. Сегодня за такие кроссоверы в РФ просят от 6 миллионов 900 тысяч рублей.