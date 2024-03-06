Раскрыт список самых НЕнадежных подержанных автомобилей: они постоянно ломаются

Вторичный рынок ценен тем, что дает человеку возможность приобрести машину с существенной скидкой по сравнению с покупкой нового автомобиля в автосалоне. Но вместе с этим «вторичка» таит в себе и несколько неприятных моментов, одним из которых является сложный выбор среди надежных и ненадежных моделей.

Страховая компания «Intelligent Motoring» опубликовала статистику по обращению клиентов для ремонта их машин в период с января 2016 года по декабрь 2023-го, назвав самые ненадежные автомобили на «вторичке». Своим исследованием они решили помочь потенциальным покупателям с выбором модели автомобиля.

Все машины, включенные в список худших с точки зрения количества поломок, были возрастом от 3 до 15 лет. Самым «ломучим» оказался универсал Chrysler Grand Voyager. Количество обращений от владельцев этой модели к страховой компании из-за поломок оказалось максимальным в исследовании.

Чуть лучше дела обстояли с внедорожниками Land Rover Range Rover, заработавшими в этом анти-ТОПе серебро, а бронза пришлась на шведские седаны Volvo S80.

На четвертой позиции расположился Porsche Panamera, тогда как пятым стал BMW X2. Шестое место по частоте обращений для страхового ремонта досталось японскому кроссоверу Nissan Pathfinder, а седьмое Audi A7.

Замкнули десятку самых «ломучих» автомобилей на «вторичке» сразу три представителя сегмента SUV, один из которых является британцем, а два других – немцами: Land Rover Discovery, а также Mercedes-Benz GL-Class и Audi Q7 соответственно.

Список самых НЕнадежных автомобилей на вторичном рынке возрастом от 3 до 15 лет: