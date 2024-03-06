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Раскрыт список самых НЕнадежных подержанных автомобилей: они постоянно ломаются

Текст: Алексей Шмидт

Вторичный рынок ценен тем, что дает человеку возможность приобрести машину с существенной скидкой по сравнению с покупкой нового автомобиля в автосалоне. Но вместе с этим «вторичка» таит в себе и несколько неприятных моментов, одним из которых является сложный выбор среди надежных и ненадежных моделей. 

Страховая компания «Intelligent Motoring» опубликовала статистику по обращению клиентов для ремонта их машин в период с января 2016 года по декабрь 2023-го, назвав самые ненадежные автомобили на «вторичке». Своим исследованием они решили помочь потенциальным покупателям с выбором модели автомобиля. 

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Все машины, включенные в список худших с точки зрения количества поломок, были возрастом от 3 до 15 лет. Самым «ломучим» оказался универсал Chrysler Grand Voyager. Количество обращений от владельцев этой модели к страховой компании из-за поломок оказалось максимальным в исследовании.

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Чуть лучше дела обстояли с внедорожниками Land Rover Range Rover, заработавшими в этом анти-ТОПе серебро, а бронза пришлась на шведские седаны Volvo S80.

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На четвертой позиции расположился Porsche Panamera, тогда как пятым стал BMW X2. Шестое место по частоте обращений для страхового ремонта досталось японскому кроссоверу Nissan Pathfinder, а седьмое Audi A7.

Замкнули десятку самых «ломучих» автомобилей на «вторичке» сразу три представителя сегмента SUV, один из которых является британцем, а два других – немцами: Land Rover Discovery, а также Mercedes-Benz GL-Class и Audi Q7 соответственно.

Список самых НЕнадежных автомобилей на вторичном рынке возрастом от 3 до 15 лет:

  1. Chrysler Grand Voyager
  2. Land Rover Range Rover
  3. Volvo S80
  4. Porsche Panamera
  5. BMW X2
  6. Nissan Pathfinder
  7. Audi A7
  8. Land Rover Discovery
  9. Mercedes-Benz GL-Class
  10. Audi Q7
Источник:Cardealermagazine

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