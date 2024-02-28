Mercedes-Benz отзывает 466 внедорожников: в них во время движения могут оторваться педали

В последнее время автомобильный мир накрыла волна отзывных кампаний. Причем под них попадают как известные своей надежностью японские автомобили (Toyota и Lexus), так и другие знаменитые автопроизводители.

Накануне выяснилось, что теперь пришел черед отзывать свои машины немецкому автопроизводителю Mercedes-Benz. Причем из-за весьма странной проблемы.

Как пишет издание «Carscoops», в некоторых внедорожниках штутгартского автогиганта (GLE) обнаружен дефект, который прямым образом влияет на их безопасность. Речь идет о проблемах со сваркой на стороне поставщика педалей акселератора и тормоза. В определенных обстоятельствах они могут сломаться прямо во время движения.

В Mercedes-Benz отмечают, что пока не получали никакой информации от владельцев, столкнувшихся с такой нетривиальной неисправностью, но планируют подстраховаться и провести сервисную кампанию в отношении потенциально дефектных кроссоверов GLE350, GLE450 и AMG GLE 53 в стандартном и купе-вариантах кузова (все машины 2024 года выпуска).

Владельцев дефектных машин оповестят до 16 апреля и попросят приехать к ближайшему дилеру, где механик просверлит проблемные сварные швы и установит на педали кронштейн с заклепками, позволяющий выдерживать давление без риска поломки педалей.