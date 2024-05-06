Ремонт вмятины модного пикапа Rivian обошелся владельцу почти в 2 миллиона рублей

Пикап американского стартапа Rivian, получивший имя R1T, продается на мировом рынке с 2021 года. Серьезных жалоб на его надежность с тех пор не было, но имело место немало ситуаций, когда ремонт поврежденных в ДТП деталей обходился владельцам таких машин в кругленькую сумму.

Об очередной такой истории поведал обладатель R1T, которому пришлось заплатить за восстановление своей машины невероятную сумму, учитывая характер повреждений.

На форуме «Reddit» пользователь с ником «tortito» рассказал о том, что попал в небольшую аварию на парковке. На машине оказался разбит задний фонарь и помята кромка грузовой платформы.

Ничего не предвещало того, что ремонт такого повреждения выльется в огромные деньги, так что владелец «подбитого» Rivian отправился в авторизованный сервисный центр, где ему пришлось выложить сумму в 21 тысячу 149 долларов (примерно 1,9 миллиона рублей).

Этих денег было бы достаточно для того, чтобы приобрести новый седан Nissan Versa SR или покрыть почти четверть цены свежевыпущенного пикапа Rivian R1T.

Фото отремонтированного за почти 2 миллиона рублей Rivian R1T

Согласно заказ-наряду, самой дорогой деталью при ремонте машины оказался задний фонарь машины, который обошелся ему в 4 тысячи 580 долларов или 420 тысяч рублей по текущему курсу. Остальная сумма пришлась на кузовные работы.