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Ремонт вмятины модного пикапа Rivian обошелся владельцу почти в 2 миллиона рублей

С этим автомобилем лучше не попадать в ДТП

Текст: Алексей Шмидт
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Пикап американского стартапа Rivian, получивший имя R1T, продается на мировом рынке с 2021 года. Серьезных жалоб на его надежность с тех пор не было, но имело место немало ситуаций, когда ремонт поврежденных в ДТП деталей обходился владельцам таких машин в кругленькую сумму.

Об очередной такой истории поведал обладатель R1T, которому пришлось заплатить за восстановление своей машины невероятную сумму, учитывая характер повреждений.

На форуме «Reddit» пользователь с ником «tortito» рассказал о том, что попал в небольшую аварию на парковке. На машине оказался разбит задний фонарь и помята кромка грузовой платформы. 

Ничего не предвещало того, что ремонт такого повреждения выльется в огромные деньги, так что владелец «подбитого» Rivian отправился в авторизованный сервисный центр, где ему пришлось выложить сумму в 21 тысячу 149 долларов (примерно 1,9 миллиона рублей).

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Этих денег было бы достаточно для того, чтобы приобрести новый седан Nissan Versa SR или покрыть почти четверть цены свежевыпущенного пикапа Rivian R1T.

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Фото отремонтированного за почти 2 миллиона рублей Rivian R1T

Согласно заказ-наряду, самой дорогой деталью при ремонте машины оказался задний фонарь машины, который обошелся ему в 4 тысячи 580 долларов или 420 тысяч рублей по текущему курсу. Остальная сумма пришлась на кузовные работы. 

Источник:Reddit
Фото:Reddit, Rivian

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