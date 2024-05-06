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Новый Kia Sportage показали на изображениях без какого-либо камуфляжа 

Автомобиль ждут небольшие изменения в дизайне

Текст: Алексей Шмидт
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Sportage остается самым популярным кроссовером в гамме Kia. Продажи машины с каждым годом только растут, а компания стремится держать автомобиль в форме и не опаздывать с выпуском новых поколений и обновлениями. Очередной рестайлинг сегодня ожидает пятую генерацию Sportage. Как вместе с ним изменится автомобиль продемонстрировали дизайнеры «NY Mammoth». 

В основу рендеров легли шпионские фотографии новых «Спортейджей», которые подловили автомобильные папарацци в столице Южной Кореи Сеуле. 

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Как видно на изображениях, с рестайлингом машина получит скорее эволюционные, нежели революционные изменения в экстерьере. 

Первое, что сразу же бросается в глаза, измененная конструкция передней светотехники, которая обзаведется вертикальными светодиодными «клыками», переделанная решетка радиатора и слегка иной бампер.

Сбоку машина не поменяется, тогда как сзади переменам должны подвергнуться внутренности фонарей и немного измениться дизайн бампера. 

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Что касается «техники», то здесь никаких серьезных пертурбаций ждать не стоит. Скорее всего обновленный кроссовер сохранит актуальную моторную гамму, которая сегодня включает в себя бензиновые «атмосферники» и турбомоторы, а также гибридные силовые агрегаты. 

Премьера нового Kia Sportage состоится в течение 2024 года. 

Фото:NY Mammoth

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