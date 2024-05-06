Китайский бренд Chery готовит «убийцу» Toyota Hilux

Поднебесный автомобильный бренд Chery, предлагающий множество своих автомобилей в России, собирается расширить этот список совершенно новой моделью. Вместе с ней компания войдет в непривычный для себя сегмент и надеется навязать в нем конкуренцию популярному Toyota Hilux.

Издание «Motor1 Brasil» со ссылкой на собственные источники утверждает, что руководство Chery приняло решение выпустить собственный пикап. Машина станет одним из соперников за покупателей на мировом рынке для Toyota Hilux и увидит свет уже в 2025 году.

Но это еще не все. Инсайдеры сообщают, что это будет автомобиль, в основу которого ляжет рамное шасси, а значит пикап сможет демонстрировать неплохие показатели при езде по бездорожью.

Какими силовыми агрегатами хотят комплектовать новинку Chery на данный момент загадка. Самым логичным вариантом для такой модели выглядит дизельный мотор, которым оснащаются почти все лидеры этого сегмента.

Но есть одна загвоздка. На китайском рынке активно избегают двигателей, работающих на «тяжелом топливе», и делают ставку на турбированные бензиновые агрегаты, либо вовсе электрифицированные моторы.

Подробности о принципиально новой модели Chery обещают раскрыть в ближайшие месяцы.